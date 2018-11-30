"Бока Хуниорс" наотрез отказывается играть с "Ривер Плейт" в Мадриде

Руководство аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс" отказывается проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт". Несмотря на новость о переносе игры в испанский Мадрид на стадион "Сантьяго Бернабеу" в "Боке" продолжат настаивать на дисквалификации "Ривера".

Ранее боссы "Боки Хуниорс" уже давали понять, что не намерены принимать участие в ответной встрече Кубка Либертадорес после того, как клубный автобус подвергся атаке со стороны фанатов "Ривера". В результате нападения несколько футболистов "генуэзцев" получили ранения, а матч несколько раз переносился.

Напомним, что первый поединок на домашнем стадионе "Боки" завершился ничьей со счетом 2:2. Ответная игра намечена на 9 декабря.