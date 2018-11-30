Последние минуты на плаву: появилось видео тонувшей на причале яхты в Геленджике

Во время вчерашнего шторма в Геленджике утонула яхта: инцидент произошел днем 29 ноября на местном причале.

Яхта "Мария" была пришвартована, однако это ее не спасло от бушующего ветра и сильной волны: судно набрало воды и пошло ко дну.

О владельце плавательного средства и о том, было ли оно застраховано, не сообщается.