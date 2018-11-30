Опрос показал, что россияне стали значительно негативнее воспринимать Трампа и США

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) провел опрос с целью выяснить отношение россиян к американскому президенту и США в целом.

Оказалось, что количество граждан РФ, которые негативно воспринимают Дональда Трампа, за полтора года выросло в два раза — до 46 процентов.

При этом 41 процент опрошенных затруднился ответить на вопрос об отношении к президенту США, и только 13 процентов заявили, что относятся к нему положительно (для сравнения: в июне 2017-го таких было 24 процента).

Кроме того, согласно данным опроса ФОМ, возросло и число тех, кто стал хуже относиться россияне к США в целом. Таких сейчас — 34 процента (в январе 2017-го об этом заявляли 22 процента), передает РИА Новости.

Хорошо к этой стране, согласно последнему опросу, относятся 11 процентов (в январе 2017 года — 22 процента). Половина опрошенных ФОМ относится к США безразлично.

Что касается отношений между нашими странами, то плохими на данный момент назвал их 51 процент респондентов.

При этом 26 процентов опрошенных связывают это с политикой, которую проводят США, Россию винят в этом 4 процента, а 16 процентов считают, что ухудшение отношений — следствие политики обеих стран.

Кроме того, социологи выяснили, что 68 процентов респондентов считают роль США, которую они играют в сегодняшнем мире, "скорее отрицательной", и лишь 7 процентов придерживаются противоположной точки зрения.

Социологи также выяснили, что 63 процента считают: руководству России необходимо стремиться к улучшению отношений с США, а 20 процентов не видят в этом необходимости.