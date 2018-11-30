Четыре вагона сошли с рельсов в Братске

Один человек получил травмы при сходе четырех вагонов с рельсов в Братске. Инцидент попал в объектив камер наблюдения.

ЧП произошло около 09:30 утра пятницы, 30 ноября, на территории деревообрабатывающего предприятия "ДеКом", расположенного недалеко от станции Братск. На кадрах видно, как грузовой состав набрал скорость, собрал стоящие на путях вагоны, а затем проломил ворота. В итоге четыре вагона сошли с рельсов, один рабочий получил травмы.

В пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги уточнили, что инцидент произошел на не относящемся к РЖД подъездном пути необщего пользования, так что к задержкам других поездов он не привел. При этом в компании охарактеризовали произошедшее как "самопроизвольный уход вагонов", коих, по их данным, было восемь, а не четыре.