Есть предел терпению: Захарова о возможности закрытия дипмиссий РФ на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляцию которого вела "Россия 24", прокомментировала возможность переноса российских диппредставительств на Украине, у которых регулярно совершаются провокации.
Захарова отметила, что провокации в отношении российских дипломатов и дипучреждений осуществляют не обычные граждане, не обыватели, а радикалы.
При этом она напомнила, что украинские дипломатические и консульские представительства в России работают.
"У меня только один вопрос: на Украине понимают, что в какой-то момент у российской общественности просто может лопнуть терпение?" – спросила Захарова и добавила: " Есть предел народному терпению".
При этом она отметила, что Москва, "безусловно, будет делать все, чтобы оставаться приверженной всем конвенциям о дипломатических сношениях" и "охранять дипломатические структуры Украины на территории нашей страны".
Что же касается возможного переноса диппредставительств, на это официальный представитель МИД сказала, что "иногда не нужен перенос".
"Иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств", — сказала Захарова. Она напомнила о том, что, например, было генеральное консульство РФ в Симферополе, а потом стало представительство МИД России в регионе.
"Случается и так", — констатировала свершившийся факт Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что группа радикалов закидала файерами и яйцами территорию генконсульства России в Харькове, а в Одессе здание дипломатического учреждения РФ забросали петардами.
Аналогичные акции прошли перед посольства России в Киеве и генконсульства во Львове.
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