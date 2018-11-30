Фанат "Спартака" получил пятилетний бан за нападение на Глушакова

Московский "Спартак" внес в черный список болельщика, который накануне в матче 5-го тура Лиги Европы против австрийского "Рапида" выбежал на поле и напал на капитана команды Дениса Глушакова. Фанат получил запрет на посещение матчей "Спартака" сроком на 5 лет.

Также поклонник "красно-белых" арестован на 10 суток, сообщает Чемпионат.Com. Приговор уже вынесен. Ранее в отношении 24-летнего мужчины было возбуждено административное дело.

Напомним, что на 70-й минуте матча "Спартака" с "Рапидом" мужчина выбежал на поле стадиона и направился к Глушакову. Завязалась стычка, в результате которой партнеры полузащитника заступились за капитана. Болельщика сразу же схватили стюарды и увели в подтрибунное помещение.

На момент инцидента "Спартак" выигрывал со счетом 1:0, но в оставшееся время пропустил 2 мяча и уступил со счетом 1:2.