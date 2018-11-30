Депутаты Госдумы сдали тест по истории

Депутаты Государственной думы приняли участие в международной акции "Тест по истории Отечества". Он проходит во всех российских регионах, а также в 45 странах. Главная тема — 25-летие со дня принятия Конституции России.

Участникам предложили ответить за 40 минут на 40 вопросов. Задания разрабатывали специалисты Военного университета министерства обороны РФ. Акция проходит уже в четвертый раз. Как ожидается, в ней примут участие около полумиллиона человек в России и за рубежом.

По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, сейчас в России размыта система ценностных ориентиров, особенно это касается людей, родившихся в 90-е годы. Он уверен, что невозможно, не зная свою историю, "принимать содержательные решения и формировать будущее".

"Нынешнее событие – это повод еще раз задуматься о то, кто мы такие, откуда мы взялись, каким образом история каждого из нас, история наших семей связана с историей нашей страны", — сказал Толстой.

Как сообщает РИА Новости, принять участие в акции могут все желающие. Одной из центральных площадок станет Музей Победы.