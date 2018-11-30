Тема:

Cаммит G20 в Буэнос-Айресе 41 минута назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
30 ноября 201813:40

Стало известно, что случилось с самолетом Меркель

EPA

В Германии в эфире одного из телеканалов представитель ВВС ФРГ заявил, что причина незапланированной посадки правительственного борта Ангелы Меркель вызвана неполадками с проводкой. По его словам, речь идет о — сбое в распределительной коробке на борту, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в четверг из-за технического дефекта в правительственном лайнере Меркель вынуждена была прервать полет в Аргентину на саммит G20.

Канцлер провела в полете около часа, когда в небе над Нидерландами экипажем было принято решение о необходимости вернуться в Германию. Самолет Airbus А340 благополучно приземлился в Кельне.

Ранее по теме

Сейчас

13:25

Стало известно, что случилось с самолетом Меркель

12:30

МИД РФ уточнил, с чем на самом деле связана отмена встречи Путина и Трампа

11:53

СБУ нагрянула с обыском к наместнику Киево-Печерской лавры

11:09

ЕС готовит новые санкции против России

09:09

Задержанных украинских моряков переводят в Москву

07:24

Из Сеула в КНДР отправлен первый поезд

07:15

Палата общин вряд ли одобрит план Мэй по Brexit

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

МИД РФ уточнил, с чем на самом деле связана отмена встречи Путина и Трампа

МИД РФ уточнил, с чем на самом деле связана отмена встречи Путина и Трампа

1 час назад
Чижов: корабли НАТО через Керченский пролив не пройдут

Чижов: корабли НАТО через Керченский пролив не пройдут

1 час назад
Есть предел терпению: Захарова о возможности закрытия дипмиссий РФ на Украине

Есть предел терпению: Захарова о возможности закрытия дипмиссий РФ на Украине

26 минут назад
Стало известно, что случилось с самолетом Меркель

Стало известно, что случилось с самолетом Меркель

39 минут назад
ЕС готовит новые санкции против России за "подрыв суверенитета Украины"

ЕС готовит новые санкции против России за "подрыв суверенитета Украины"

2 часа назад
Порошенко испугался россиян от 16 до 60 лет и запретил им въезд на Украину

Порошенко испугался россиян от 16 до 60 лет и запретил им въезд на Украину

3 часа назад
Трамп вылетел на G20 в ужасном настроении из-за скандала с Коэном

Трамп вылетел на G20 в ужасном настроении из-за скандала с Коэном

3 часа назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Задержанных украинских моряков переводят в Москву

Задержанных украинских моряков переводят в Москву

4 часа назад
СБУ нагрянула с обыском к наместнику Киево-Печерской лавры

СБУ нагрянула с обыском к наместнику Киево-Печерской лавры

2 часа назад
Украинский танцовщик Сергей Полунин стал россиянином

Украинский танцовщик Сергей Полунин стал россиянином

4 часа назад
Эксперты США составили список "самых смертоносных" военных кораблей России

Эксперты США составили список "самых смертоносных" военных кораблей России

7 часов назад
В Шереметьеве Boeing экстренно прервал взлет из-за рабочего на полосе

В Шереметьеве Boeing экстренно прервал взлет из-за рабочего на полосе

2 часа назад
Анимация, баня и фермерские продукты: как владельцы коттеджей сдают квартиры на Новый год

Анимация, баня и фермерские продукты: как владельцы коттеджей сдают квартиры на Новый год

4 часа назад
Рубль в декабре 2018 года: все внимание на нефть и США

Рубль в декабре 2018 года: все внимание на нефть и США

8 часов назад
Крымские "Триумфы" прикрыли "Панцирем"

Крымские "Триумфы" прикрыли "Панцирем"

57 минут назад
Центробанк обнаружил подозрительные валютные операции в банках

Центробанк обнаружил подозрительные валютные операции в банках

57 минут назад
ПФР опроверг приостановку выплат работающим пенсионерам

ПФР опроверг приостановку выплат работающим пенсионерам

1 час назад
Фанат "Спартака" получил пятилетний бан за нападение на Глушакова

Фанат "Спартака" получил пятилетний бан за нападение на Глушакова

1 час назад
Опрос показал, что россияне стали значительно негативнее воспринимать Трампа и США

Опрос показал, что россияне стали значительно негативнее воспринимать Трампа и США

1 час назад
Четыре вагона сошли с рельсов в Братске

Четыре вагона сошли с рельсов в Братске

1 час назад
Ученые открыли сверхрезервы самовосстановления организма

Ученые открыли сверхрезервы самовосстановления организма

1 час назад
Последние минуты на плаву: появилось видео тонувшей на причале яхты в Геленджике

Последние минуты на плаву: появилось видео тонувшей на причале яхты в Геленджике

2 часа назад
Захарова: в Госдеп направлена нота с жестким демаршем по поводу Бутиной

Захарова: в Госдеп направлена нота с жестким демаршем по поводу Бутиной

2 часа назад
Ливень смыл машины с улиц турецкого Бодрума

Ливень смыл машины с улиц турецкого Бодрума

2 часа назад
Вот как будет выглядеть интерьер новой Skoda, которая заменит Rapid

Вот как будет выглядеть интерьер новой Skoda, которая заменит Rapid

3 часа назад
Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене

Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене

3 часа назад
Как озвучивают новое "Простоквашино": "Союзмультфильм" показал эксклюзивные записи

Как озвучивают новое "Простоквашино": "Союзмультфильм" показал эксклюзивные записи

4 часа назад
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Челябинском

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Челябинском

4 часа назад
Вести.net: в Москве в 15-й раз вручили "Премию Рунета"

Вести.net: в Москве в 15-й раз вручили "Премию Рунета"

4 часа назад
Российские хоккеисты оправданы в деле об употреблении допинга

Российские хоккеисты оправданы в деле об употреблении допинга

4 часа назад
Запрещенные в РФ "китайцы" Chery: владельцев попросили на них не ездить

Запрещенные в РФ "китайцы" Chery: владельцев попросили на них не ездить

4 часа назад
Три новых военных спутника выведены на расчетную орбиту

Три новых военных спутника выведены на расчетную орбиту

5 часов назад
В Гамбурге вандалы напали на дом вице-канцлера ФРГ

В Гамбурге вандалы напали на дом вице-канцлера ФРГ

6 часов назад
Глава МИД Украины: Киев может разорвать еще 40 соглашений с Москвой

Глава МИД Украины: Киев может разорвать еще 40 соглашений с Москвой

6 часов назад
Взаимные обвинения и запутанные подробности: скандал вокруг бизнеса Трампа разгорается

Взаимные обвинения и запутанные подробности: скандал вокруг бизнеса Трампа разгорается

6 часов назад
Из Сеула в КНДР отправлен первый поезд

Из Сеула в КНДР отправлен первый поезд

6 часов назад
Огонь в ночи: очевидцы публикуют видео отражения ракетного удара под Дамаском

Огонь в ночи: очевидцы публикуют видео отражения ракетного удара под Дамаском

8 часов назад
OK Update: Одноклассники представили масштабное обновление

OK Update: Одноклассники представили масштабное обновление

29.11.2018 12:41
Утренний стресс гораздо сильнее вечернего

Утренний стресс гораздо сильнее вечернего

29.11.2018 11:51
Вести.Ru в Instagram: нас уже 500 тысяч

Вести.Ru в Instagram: нас уже 500 тысяч

29.11.2018 11:43
Виртуального ассистента Alexa встроили в роботизированную рыбу

Виртуального ассистента Alexa встроили в роботизированную рыбу

29.11.2018 10:53
Какие упражнения помогают продлить молодость

Какие упражнения помогают продлить молодость

29.11.2018 10:01