"Аэрофлот" объявляет рождественскую распродажу

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила глобальную рождественскую распродажу билетов по самым популярным направлениям из Москвы и Петербурга. Так, стоимость авиабилетов из Москвы по России начинается от 2 987 рублей, в страны СНГ и Грузию — от 3 536 рублей, в города Европы от 10 975 рублей.

Тарифы на перелеты из Санкт-Петербурга по российским маршрутам — от 3 937 рублей, в европейские города — от 11 415 рублей, в страны Средней Азии — от 9 292 рублей.

Совершить перелет за рубеж и обратно, в пункты СНГ и Грузию и/или обратно по данным авиабилетам возможно с 30 ноября по 20 декабря 2018 года, между городами России — с 30 ноября по 26 декабря 2018 года. Обратный полет необходимо выполнить по 4 января 2019 года.

Купить билеты можно в офисах продаж, на сайте "Аэрофлота" и в офисах агентов. Полный список городов и цены - на сайте акции.