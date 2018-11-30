Сын Талькова попался пьяным за рулем, его лишат прав

В Москве инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился в пьяном виде сын Игоря Талькова, передает ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Нарушитель будет лишен водительского удостоверения.

На Востряковском проезде 28 ноября представители ГИБДД остановили иномарку, за рулем которой в нетрезвом состоянии находился сын известного певца Игоря Талькова Игорь. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем.

37-летний Игорь Тальков тоже стал певцом. В 2001 году он впервые вышел на большую сцену, открыв концерт в память об отце в Государственном Кремлевском дворце.