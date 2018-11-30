Александр Демидов тестировал невест, как автомобили, но это не помогло

Веселый перед зрителями, свою жизнь – особенно детство — Александр Демидов вспоминает не слишком весело. Родился он в городе Шадринске, что под Екатеринбургом, и после развода родителей Саша с мамой жил в бараке.

Матери он особо не был нужен – она много работала, устраивала личную жизнь, так что мальчик был предоставлен сам себе.

Когда ему исполнилось 7 лет, Сашу отправили к отцу в Рязань. Поначалу было все замечательно: он чувствовал заботу о себе. Но когда у отца во втором браке родились сестры-двойняшки, начался кошмар.

Неблагополучное детство не помешало ему поступить в ГИТИС. Причем, с первого раза, и организовать там сначала рок-группу, а чуть позже и комический театр "Квартет И", который сделал Демидова знаменитым.

Однако детские воспоминания сослужили недобрую службу, когда Александр понял, что хочет создать семью. Помня о том, как относилась к нему мать, он не доверял девушкам. Это, признается актер, вынудило его тестировать потенциальных невест, как автомобили – на "функциональность".

Однако первый брак с девушкой, с которой он познакомился в метро, распался быстро. Актер признается, что это была не любовь, а встреча двух одиночеств. В союзе со Светланой родилась дочь, и Демидов после развода сильно переживал, что она растет без отца. Но девочке встречаться с отцом не давали, или же давали, но под присмотром.

Свою боль актер заливал алкоголем и слезами. А потом в Турции случился курортный роман с Леной. Вместе они прожили восемь лет, она родила сына, но пара все-таки рассталась.

Почему Демидов думает, что тот роман был "подставной"? Куда убегал из семьи в тех отношениях? Встретил ли в итоге женщину, которой смог доверять? При каких обстоятельствах увиделся спустя годы с матерью, и что ей сказал? И что главное не устраивало его в женщинах, которых встречал до сих пор?

Непростой разговор Александра Демидова с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".