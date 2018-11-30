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Ситуация на Украине 34 минуты назад
ОБСЕ: Киев должен расследовать сообщения о детских радикальных лагерях
Киев должен расследовать сообщения о детских лагерях радикалов на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. По его словам, Специальная мониторинговая миссия (СММ) на Украине следит за ситуацией вокруг детских лагерей, где украинские националисты учат подростков убивать.
"СММ внимательно следит за развитием событий. Если есть признаки того, что это преступная деятельность, то такое расследование должно проводиться украинскими властями", — сказал Гремингер.
Вместе с тем он подчеркнул, что у комиссии нет функции проводить расследования. Ранее телеканал Euronews показал, как в летнем лагере в Тернопольской области детей в возрасте от 8 до 16 лет учат драться на ножах и стрелять из автомата. Молодых украинцев воспитывают в ненависти к России, передает "Россия 24". Как отмечается в сюжете, "наставник" заявляет детям, что якобы можно стрелять по жителям ЛНР и ДНР.
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