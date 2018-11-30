Трансгендер будет впервые участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная"

26-летняя гражданка Испании Анхела Понсе стала первым трансгендером, которому разрешили участвовать в конкурсе красоты "Мисс Вселенная". В 2018 году Понсе получила титул "Мисс Испания", сообщает People.

Трансегндерам разрешили участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная" в 2013 году, через год после скандала, разгоревшегося вокруг участия в состязании трансгендера из Канады Дженны Талаковой.

Тогда отказ организаторов разрешить Талаковой участвовать в "Мисс Вселенная" вызвал большой резонанс, в результате чего организаторы события отменили соответствующие ограничения.

Родившаяся мальчиком испанка Анхела Понсе в 16 лет прошла гормональную терапию, а в 24 года сделала операцию по смене пола.

В 2015 году Понсе участвовала в конкурсе "Мисс Испания", однако проиграла жительнице Барселоны Мирее Лалагуне.

Испанка говорит, что участвовать в "Мисс Вселенная" всегда было ее мечтой, однако сильнее победы в конкурсе она хочет стать матерью.

"Я могу и хочу завести детей, как и любая женщина. Детские дома переполнены, я хочу сделать как минимум одного малыша счастливым", — рассказала Понсе.

Конкурс "Мисс Вселенная" состоится в середине декабря в Бангкоке.