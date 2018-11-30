В выходные в столице ждут в гости Деда Мороза

В первый день декабря в столице будут встречать главного Деда Мороза. Он приедет из Великого Устюга, чтобы пообщаться с москвичами и лично открыть одно из отделений новогодней почты. Кстати, письма Деду Морозу уже можно отправить: специальные ящики установлены в восьми столичных парках. И в столичной афише на выходные еще немало интересных событий.

Первые выходные зимы преподнесут много сюрпризов — и это касается не только аномально холодной погоды. Москвичей ждут насыщенные программы и развлечения по всему городу. Найти себе занятие можно будет и в тепле, и на улице. Пусть вас даже не пугает минусовая температура — замерзнуть не удастся.

Начать свои выходные можно в Московском зоопарке: завтра утром там в гости ждут Деда Мороза, который специально приедет в Москву из Великого Устюга. Он даст старт подготовке к Новому году. В 12 утра возле главного здания начнется интерактивный спектакль для детей, после чего Дед Мороз откроет свою почту, чтобы можно было прислать письмо прямо в его резиденцию. Такие ящики уже появились в восьми столичных парках.

Где, кстати, совсем скоро появятся всепогодные лыжные трассы. Одна из первых заработает уже завтра, 1 декабря, в парке "Фили". Это будет трасса длиной 1000 метров, пока что с искусственным снегом. У кого нет лыж — не проблема: в парке работает пункт проката спортивного оборудования.

Согреваться приходите в Пушкинский музей на выставку "Пикассо & Хохлова" — это рассказ о любви испанского художника и русской балерины. Картины — то, как видел свою жену Пикассо, на фотографиях — какой она была на самом деле, в откровенных письмах — то, что чувствовал художник к своей возлюбленной.

В этом году выставке посвящены и традиционные "Декабрьские вечера": фестиваль открывается сегодня вечером и продлится весь декабрь. Будет звучать русская, французская и испанская музыка разных стилей и жанров, в том числе мелодии из балетных постановок "Русских сезонов".

А чтобы подготовиться к долгим зимним вечерам, заглядывайте в Центральный дом художника на выставку интеллектуальной литературы Non/fiction. Здесь собраны лучшие и самые современные книги на 20 языках мира.

Еще одно место, где можно спрятаться от морозов — это "Аптекарский огород". Там в выходные пройдут мастер-классы, на которых научат ухаживать за хищными растениями и разводить их прямо у себя дома. И там же завтра в восемь часов вечера — концерт: музыка барокко в исполнении известных артистов.