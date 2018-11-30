"Бывает не совсем доброе утро": сын Талькова прокомментировал скандальную новость о себе

Музыкант Игорь Тальков-младший заявил, что не пьет с 2014 года. Он опроверг обвинения, что был остановлен инспектором ГИБДД за рулем Jeep Grand Cherokee пьяным. Это произошло 28 ноября. Если информация об опьянении 37-летнего Талькова подтвердится, то ему грозит два года лишения свободу за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.

"Бывает не совсем доброе утро. Я проснулся сегодня, собирался на студию и узнал, что весь интернет кишит всякой фигней про меня", — написал Игорь Тальков-младший на своей странице "ВКонтакте".

Сын певца Игоря Талькова подтвердил, что его остановили инспекторы ГИБДД. Тальков признал, что отказался проходить медосвидетельствование. Он утверждает, что до него постоянно докапываются сотрудники госавтоинспекции, постоянно его обыскивают, "постоянно тормозят и просят писать".

"Я устал от этого и решил себе немного жизнь испортить", — рассказал в своем видеообращении Игорь Тальков.

Отец музыканта Игоря Талькова был убит выстрелом из пистолета во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. В ноябре 2018 года Следственный комитет России возобновил расследование дела об убийства певца. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявлено концертному директору Талькова Валерию Шляфману. Он уже больше 20 лет находится в розыске.