"Локомотив" может пополниться защитником "Уфы" Живоглядовым

Московский "Локомотив" в ближайшее трансферное окно может приобрести права на защитника "Уфы" Дмитрия Живоглядова. Ранее генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов намекал о том, что один из футболистов его команды покинет команду.

Согласно информации Чемпионат.Com, свой интерес к 24-летнему игроку линии обороны также проявляет столичный ЦСКА и "Краснодар". Пол данным портала Transfermarkt стоимость Живоглядова оценивается в 2 миллиона евро, однако Газизов требовал у ЦСКА 2,5 миллиона.

Отметим, что действующее соглашение футболиста было продлено в ноябре еще на два года. В текущем сезоне он принял участие в 9-ти играх чемпионата России. Результативными действиями он не отличался.