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Cаммит G20 в Буэнос-Айресе 30 минут назад
Президент России прибыл в Буэнос-Айрес
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Буэнос-Айрес, где 30 ноября стартует двухдневный саммит стран G20.
Как передает "Интерфакс", глава государства пробудет в Аргентине до 2 декабря и его график на эти дни расписан буквально по минутам.
Ему предстоит принять участие в трех заседаниях "большой двадцатки", поучаствовать в двух неофициальных конференциях лидеров объединений БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) и РИК (Россия, Индия, КНР), а также провести серию двухсторонних встреч, самой ожидаемой из которых были переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Однако менее чем за сутки до начала форума глава Белого дома написал в Twitter, что он решил отказаться от общения с российским коллегой после изучения информации об инциденте в Керченском проливе.
Но и помимо Трампа у Путина довольно плотное расписание встреч с политиками разных стран. Он встретится с президентом страны Аргентины Маурисио Макри, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем Китая Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Руководитель России проведет также переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом, от которых ждут важных результатов для мирового рынка нефти.
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