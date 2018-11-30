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30 ноября 201815:31

"Крик" в Одессе: Меркурьева не пустили на Украину

Global Look Press

Солист Большого театра Андрей Меркурьев не смог попасть в Одессу на показ поставленного им балет "Крика". Заслуженного артиста РФ не пустили на Украину, поскольку там объявлено военное положение.

О том, что его не пускают, Меркурьев узнал в одесском аэропорту. При этом, рассказал артист ТАСС, пограничник был вежливым, обошелся без грубости и хамства. "Меня не прессовали, не говорили, что я из России и поэтому должен улететь назад", — сообщил Меркурьев. Он добавил, что сразу вернулся в Москву и теперь будет ждать, "когда наступят другие времена".

30 ноября украинские власти объявили об официальном запрете на въезд всем российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. С 26 ноября на Украине введено военное положение, поводом для которого стал инцидент в Керченском проливе.

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