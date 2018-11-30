"Желтые жилеты" почти парализовали центр Брюсселя

Несколько сотен "желтых жилетов" практически остановили движение по бульварному кольцу Брюсселя и нескольким ключевым магистралям, ведущим к центру столицы Бельгии.

Как передает ТАСС, манифестанты, скандируя "Макрон — в отставку!", "Мишель (премьер-министр Бельгии) — в отставку!", препятствуют движению автомобилей на бульваре Режан и на улице Луа, которые являются крупными транспортными развязками в центре Брюсселя.

Для того чтобы машины не проехали, протестующие перегородили дороги бетонными блоками и кусками арматуры. В результате несанкционированной городскими властями акции, закрыты шесть крупных тоннелей, ведущих в центр бельгийской столицы.

Сотрудники полиции задержали уже более 60 человек – за агрессивное поведение или наличие холодного оружия, но пока не предпринимают мер по разгону манифестантов.

Участники акции заявляют, что выступают в знак солидарности с аналогичным движением во Франции против социальной несправедливости в Бельгии.

"Жёлтые жилеты" — протестное движение во Франции, которое появилось в 2018 году. Оно названо так из-за светоотражающих жёлтых жилетов, используемых участниками с целью идентифицировать принадлежащих к этому движению. Первоначально, причиной данных манифестаций послужило повышение цены на топливо, а затем требования участников расширились до отставки действующего президента Франции Эмманюэля Макрона.