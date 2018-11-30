"Это Путин": Порошенко выступил со странным заявлением

От отмены выборов из-за военного положения на Украине выиграет только один человек, предупредил глава украинского государства Петр Порошенко. "Знаете, кто это? — поинтересовался в интервью каналу Skynews Петр Порошенко. — Это Путин".

При этом Петр Порошенко сделал еще одно заявление: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. "Это решение примет украинский народ", — продолжил президент Украины.

На заявления Порошенко и на введение военного положения на Украине отреагировал российский МИД. Киевское руководство продолжает играть с огнем, прокомментировала она введение военного положения в 10 украинских областях на 30 суток официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению российского дипломата, это часть тщательно разработанного плана.

"Замысел киевского режима и его представителей и, конечно, президента Порошенко вполне очевиден", — подчеркнула Захарова.

По словам Захаровой, план нацелен на то, что военное положение будет работать на повышение стремительно падающего электорального рейтинга Порошенко, который можно исправить только на гребне очередной русофобской волны. Кроме того, в МИД России обратили внимание на то, что военное положение введено селективно – оно затрагивает преимущественно области с преобладанием русскоязычного населения. Это население, по данным социологов, не одобряет в основной массе деятельность киевских властей.

Провокация с бронекатерами в Керченском проливе – это только первый этап этого плана, добавила Захарова.

Президентские выборы на Украине планировались на март 2019 года, а парламентские — на октябрь. Если военное положение будет продлено на 60 суток, то президентские выборы придется переносить.

В ОБСЕ заявили, что пока не получали запрос от Киева с приглашением наблюдателей на мартовские президентские выборы. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер отметил, что в организации наблюдают за развитием ситуации и развитием на Украине демократических институтов. При этом он добавил, что инструментарий ОБСЕ готов, чтобы промониторить проведение выборной кампании.