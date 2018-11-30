Инцидент в Розовом доме: Трамп растерялся

У Дональда Трампа возникли сложности с переводом приветственного слова аргентинского лидера Маурисио Макри на церемонии встречи в Розовом доме.

Президент США растерянно озирался, пока Макри произносил речь на испанском языке, затем Трампу принесли другую аудиосистему, сообщает "Интерфакс".

Свое недовольство качеством полученного перевода Трамп озвучил, обращаясь к аргентинскому коллеге. Президент США заявил, что понял бы того лучше на его родном языке, чем с предоставленным переводом.

В Аргентине проходит саммит G20.