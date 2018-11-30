Туск уверен, что антироссийские санкции продлят в декабре

Евросоюз может продлить еще на полгода санкции к России, заявил глава Евросовета Дональд Туск перед встречей G20 в Буэнос-Айресе. Повод для продления — инцидент с задержанием Россией украинских бронекатеров, пытавшихся "скрытно" войти в Керченский пролив.

Туск считает российские действия недопустимыми, сообщает "Интерфакс". Он заявил о поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины. Главная трудность для международной торговли, при этом заметил Туск, — это российская агрессия на Украине.

Два бронекатера и буксир ВМС Украины были задержаны 25 ноября в Керченском проливе. Они направлялись в Азовское море, игнорируя сообщения о том, что проход под Крымским мостом через Керченский пролив закрыт. Кроме того, на обращения российской береговой охраны украинские корабли не реагировали, опасно маневрировали. Остановились они только после применения оружия. Три украинских моряка при этом получили легкие ранения. Они были госпитализированы в Керчь.

Сюда же на стоянку к причалу были доставлены корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу". Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев должен был показать в Керченском проливе свое лицо. При этом 24 украинских моряка были арестованы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России ("Незаконное пересечение госграницы"). Им грозит до 6 лет лишения свободы.

В Москве считают, что заход украинских военных кораблей – это спланированная Киевом провокация. Ее координировали два сотрудника СБУ, которые находились на бронекатерах. Киев заявил, что российские действия неправомерны. Петр Порошенко после этого с 28 ноября на 30 суток ввел военное положение в 10 украинских областях. Если военное положение будет продлено, то это ставит под угрозу проведение мартовских президентских выборов на Украине.