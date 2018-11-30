Автобус сбил школьницу и протаранил два автомобиля в Кемеровской области. Видео

Регистратор очевидца запечатлел аварию, произошедшую в минувший четверг, 29 ноября, в городе Белово к Кемеровской области.

Судя по кадрам видео, водитель автобуса попытался увернуться от пешехода, решившего пересечь проезжую часть по "зебре". Попытка оказалась неудачной и уклониться от столкновения не удалось.

После этого автобус выехал на полосу встречного движения, где врезался в две легковушки.

В результате аварии пострадала 15-летняя школьница-пешеход, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД РФ.