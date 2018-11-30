Петербурженка провалилась под лед, спасая свою собаку

Девушка провалилась под лед в парке 300-летия Петербурга, пытаясь вытащить из воды свою собаку. Саму хозяйку спасли прохожие. Видео с места происшествия сняли очевидцы.

На кадрах видно, как девушка выталкивает из полыньи своего питомца, но сама выбраться не может. К воде устремились гулявшие в парке люди, но ступать на лед они не рискнули, призвав на помощь проезжавшего мимо тракториста. В конце концов девушку вызволили из ледяной ловушки.

"Их обеих спасли очевидцы. Будьте внимательны, не выходите на лёд!" — сообщили в паблике "Лахта Онлайн | Приморский район".

Напомним, что петербуржцам запретили выходить на лед до 15 января. По данным синоптиков, к этой дате лед на городских водоемах должен окончательно окрепнуть.