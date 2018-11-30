Особая молекула заставит жировые клетки сжигать больше энергии

В организме людей присутствует два типа жировой ткани: белая и бурая. Первый тип хранит калории, а второй сжигает энергию и помогает людям терять лишний вес. Недавно же учёные из Кембриджского университета нашли способ преобразовать белый жир в бурый и повысить "работоспособность" бурой жировой ткани.

Напомним, что ожирение — это заболевание, при котором люди накапливают в организме большое количество жира. В результате у человека могут развиться различные заболевания (например, диабет).

При этом не все виды жировой ткани одинаково плохи: накапливающийся при заболевании жир является белым, из-за чего его часто нарекают "плохим". Бурый же жир, напротив, может использоваться для лечения тучности.

И бурый, и белый жир составляют клетки под названием адипоциты. Но есть разница: в бурой жировой ткани такие клетки богаты митохондриями (их ещё называют энергетическими станциями клеток). Они-то и придают бурой жировой ткани характерный цвет.

Кроме того, бурая жировая ткань содержит большое количество кровеносных сосудов, что позволяет организму обеспечивать её кислородом и питательными веществами.

Пока белая жировая ткань хранит энергию, бурая сжигает её. Такой процесс называется термогенезом.

Как отмечалось выше, бурая жировая ткань имеется в организме всех людей, но наибольшее её количество присутствует в организме новорождённых. Кроме того, она преобладает у животных, впадающих в спячку (тепло, произведённое бурым жиром, позволяет им выживать даже при низких температурах).

По мере старения количество бурого жира в телах людей уменьшается.

Увеличение объёма бурой жировой ткани в организме людей может помочь справиться с лишними килограммами.

Но, как говорят учёные, просто наличия (или увеличения за счёт преобразования белого жира) такой ткани недостаточно: бурый жир ещё должен быть "активирован".

В настоящее время единственный способ активации бурого жира – помещение людей в холод, который имитирует "зимнюю спячку". Многие согласятся, что такой процесс непрактичен и неприятен. (К слову, ранее учёные выяснили, что дети "хорошо охлаждённых" отцов имеют меньше шансов страдать от ожирения.)

Другой способ: применение лекарств, известных как адренергические агонисты. Но при этом возникает риск возникновения сердечных приступов.

Кроме того, необходимо увеличить количество кровеносных сосудов в бурой жировой ткани, чтобы переносить питательные вещества к жировым клеткам и целому ряду нервных клеток (это и позволит "переключить" ткань).

В 2012 году специалисты под руководством профессора Тони Видаль-Пуига (Toni Vidal-Puig) из Кембриджского университета обнаружили в крови людей особую молекулу белка под названием BMP8b. Она регулирует активацию бурого жира как в мозге, так и в тканях организма.

Проведя эксперименты на мышах, учёные показали, что "отключение" гена, который отвечает за производство BMP8b, останавливает функционирование бурого жира.

В недавнем же исследовании, представленном в издании Nature Communications, международная группа учёных показала, что увеличение количества молекул BMP8b в организме мышей усиливает функционирование бурой жировой ткани.

Специалисты использовали для экспериментов специально выведенных грызунов, организмы которых производили большое количество "выдающейся" молекулы BMP8b в жировой ткани.

Как и ожидалось, повышение содержания BMP8b привело к преобразованию некоторого белого жира в бурый. В результате увеличилось количество энергии, сжигаемой в этих тканях.

Специалисты продемонстрировали, что высокое содержание BMP8b делает жировую ткань более чувствительной к адренергическим сигналам нервов (адренергические агонисты, к слову, нацеливаются на этот же путь).

Всё это может позволить использовать более низкие дозы лекарств, чтобы активировать бурый жир в организме людей. Это также снизит риск возникновения сердечного приступа.

Важным результатом исследования стало выявление того факта, что та же молекула увеличивала количество кровеносных сосудов и нервов в буром жире.

"Было проведено много исследований, в которых обнаруживались молекулы, способствующие увеличению количества бурого жира, но просто увеличение его количества не помогает справиться с заболеванием. [Жировая ткань] должна получать достаточное количество питательных веществ", — говорит ведущий автор недавней работы Видаль-Пуиг.

Пока изучение процесса трансформации одной жировой ткани в другую изучено лишь на мышах, но исследователи надеются, что результаты их работы помогут в разработке "снадобья" для борьбы с ожирение у людей.

Как предполагают учёные, BMP8b можно использовать в качестве лекарства для увеличения количества бурого жира в организме людей. Впрочем, для установления этого факта потребуются дальнейшие исследования.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука (nauka.vesti.ru) рассказывали о других методах лечения ожирения. Так, специалисты предлагают использовать "биохимическую сигарету".

Также оказалось, что в снижении веса помогает солнечный свет, заморозка блуждающего нерва и гормон, блокирующий тягу к сладкому, а заодно и к алкоголю.