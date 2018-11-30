Следствие настаивает на продлении срока ареста Кокорина и Мамаева

Тверской суд Москвы принял материалы по ходатайству следователя о продлении срока ареста российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Оба игрока, а также еще два фигуранта уголовного дела – Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий могут пробыть под стражей до 8-го февраля.

На пролонгации нынешнего срока заключения настаивает следствие, сообщает РИА Новости. Дата следующего судебного заседания будет назначена позже. На данный момент заключенные провели в СИЗО полтора месяца. Ранее Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы футболистов на свои аресты.

Напомним, что Кокорин и Мамаев стали инициаторами двух драк, которые состоялись 8-го октября в Москве. В первом случае футболисты в сопровождении компании друзей нанесли увечья водителю ведущей Ольги Ушаковой. Позже в одном из столичных кафе они же избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.