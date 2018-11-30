Замена NAFTA: США, Канада и Мексика подписали USMCA

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето на полях саммита G20 подписали новое торговое соглашение — USMCA, заменяющее прекратившее действие соглашение NAFTA.

Как передает "Интерфакс", глава Белого дома назвал данный шаг самой амбициозной торговой сделкой в мире. Соглашение охватит сферу финансовых услуг и цифровой экономики.

В свою очередь, РИА Новости приводит слова американского министра торговли Стивена Мнучина о том, что сделка между США, Канадой и Мексикой придаст новый импульс торговым отношениям трех стран.

Он полагает, что USMCA принесет хорошие доходы в Северной Америке фермерам, бизнесу и наемным работникам, в том числе в области интеллектуальной собственности и автомобилестроения.

Мнучин считает "революционными" новые нормы макроэкономической и курсовой политики, расширяющие прозрачность курсовых колебаний и предотвращающие искусственную девальвацию для получения торговых преимуществ.

Трамп неоднократно называл NAFTA одной из худших торговых сделок в истории. В ходе своих переговоров с представителями Канады и Мексики президент США угрожал отказаться от NAFTA или заменить соглашение двусторонними договорами, если партнеры не пойдут на уступки в сфере внешней торговли. В итоге Канада согласилась присоединиться к трехсторонней сделке в последний момент.

Ежегодный масштаб торговли трех стран превышает один триллион долларов.

Соглашение NAFTA действовало с 1994 года.