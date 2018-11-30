Подходил и неожиданно избивал: в Казахстане задержан нападающий на женщин хулиган

В левобережной части города Семей в течение короткого времени было совершено несколько нападений на одиноких женщин. Агрессор, по словам пострадавших, следил за своими жертвами, подходил и неожиданно избивал их в момент, когда рядом не было очевидцев.

Полицейские, получив заявления от трех пострадавших и изучив видео с камер наблюдения, задержали неадекватного мужчину.

Им оказался 26-летний местный житель. В настоящее время проводится досудебное расследование инцидентов. О мотивах нарушителя полицейские сообщили, что действовал он "беспричинно из хулиганских побуждений".