Сотрудникам крупного порноресурса запретили пить кофе из Starbucks

Руководство порносайта YouPorn велело сотрудникам отказаться от покупки кофе в кафе сети Starbucks. Такое решение стало ответом на заявление представителей "Старбакса" о запрете на просмотр порно через их Wi-Fi, сообщает Forbes.

В конце ноября представители Starbucks заявили о скором введении специального фильтра в своих сетях беспроводного интернета, который будет блокировать материалы порноресурсов.

Сотрудники другого популярного порносайта Pornhub придумали еще более изящный ответ представителям Starbucks. Они сделали специальную "безопасную для просмотра страницу" с роликами на произвольные темы и двусмысленными названиями.

Руководство Starbucks обещает включить "антипорнографические" фильтры в своем Wi-Fi в начале 2019 года. Тогда же вступает в силу указание представителей YouPorn.