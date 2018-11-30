Месси признан лучшим футболистом тура Лиги чемпионов

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси был признан лучшим игроком минувшего 5-го тура Лиги чемпионов по результатам голосования на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В матче против ПСВ (2:1) аргентинец отметился забитым мячом и голевым пасом.

👑 Лионель Месси 👑



Лучший игрок недели в #ЛигаЧемпионов ⚽️+👟



Согласны с выбором болельщиков? pic.twitter.com/Ah61kvqwCE — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 ноября 2018 г.

Помимо Месси в голосовании также принимали участие полузащитник мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен, нападающий "Наполи" Дрис Мертенс и форвард "Лиона" Максвелл Корне. Все три претендента отправляли по два мяча в ворота своих соперников.

Для Месси это звание стало третьим в текущем сезоне Лиги чемпионов. Ранее аргентинец признавался игроком недели по итогам первого и второго туров.