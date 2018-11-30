52-летняя москвичка уверяет, что ждет тройню от Филиппа Киркорова

В "Прямой эфир" обратилась 52-летняя москвичка Светлана Сафиева. Она утверждает, что ждет тройню от Филиппа Киркорова. Весьма состоятельная и самодостаточная женщина, у которой есть уже взрослые дети, а также 260-метровая квартира на Тверском бульваре, рассказывает, что познакомилась с певцом в период ее жизненной драмы в одном из самых престижных отелей столицы.

Киркоров, по ее словам, утешил вдову, мужа которой – состоятельного человека – убили. Певец душевно отнесся к ней, а потом они якобы встречались ночами в этом отеле, и Светлана сказала, что хотела бы от него ребенка.

Теперь, когда она ждет малышей, Киркоров перестал с ней общаться даже по делу, жалуется Сафиева. Она уже закупает брендовые коляски, ползунки от знаменитых дизайнеров и детские игрушки и требует от Филиппа 200 тысяч долларов, которые потратила на западных врачей.

Близкие Киркорова очень сомневаются в том, что она говорит правду, однако Светлана готова доказать это на детекторе лжи и даже пройти тест ДНК.

Действительно ли 52-летняя женщина ждет детей от Киркорова? Если у них действительно была любовная связь, то почему у Светланы нет даже номера мобильного телефона отца ее будущих детей? Что говорят об этом домработница артиста, его крестная мать и опытный гинеколог? Как Сафиева реагирует на отношения Киркорова с диджеем Катей Гусевой, и что показал тест на "Полиграфе"?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".