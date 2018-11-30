Украинская провокация: Запад крайне обеспокоен действиями России

Крайнюю обеспокоенность действиями России в Керченском проливе выразили министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Британии, США, Канады и Японии. Они уверены, что РФ не должна была применять силу против украинских военных моряков. Также дипломаты призвали соблюдать международные законы и остановить дальнейшую эскалацию, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, 25 ноября бронекатера украинского флота "Бердянск" и "Никополь" вместе с буксиром "Яны Капу" незаконно вошли в российские территориальные воды. Приказы пограничников они игнорировали, поэтому ФСБ РФ была вынуждена применить силу против нарушителей. Сейчас все украинские моряки арестованы. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Москва считает случившееся киевской провокацией.

Между тем, в 10 областях Украины введено военное положение. Въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет ограничен. Кроме того, всех иностранцев, которые въезжают в страну, ждут собеседования.