30 ноября 201817:33
Упали с крыши: тела девочки, ее матери и бабушки нашли рядом с домом
В городе Глазов в Удмуртии рядом с многоквартирным домом нашли тела двух женщин и ребенка. По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, они упали с крыши дома.
Погибшими оказались девятилетняя девочка, ее мать и бабушка. Обстоятельства их смерти устанавливают, на месте работает полиция, передает "Интерфакс".
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