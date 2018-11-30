Упали с крыши: тела девочки, ее матери и бабушки нашли рядом с домом

В городе Глазов в Удмуртии рядом с многоквартирным домом нашли тела двух женщин и ребенка. По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, они упали с крыши дома.

Погибшими оказались девятилетняя девочка, ее мать и бабушка. Обстоятельства их смерти устанавливают, на месте работает полиция, передает "Интерфакс".