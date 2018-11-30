У Алферова не инсульт, а гипертонический криз

Самочувствие 88-летнего нобелевского лауреата Жореса Алферова, который сегодня был госпитализирован в одну из московских клиник прямо с совещания, улучшилось.

"Он уже чувствует себя хорошо", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Российской академии наук.

При этом в РАН пояснили, что первоначальное предположение об инсульте не подтвердилось. Причиной резкого ухудшения самочувствия ученого стал гипертонический криз.

Жорес Алферов — лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года, которую он получил совместно с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером "за достижения в электронике". В послужном списке академика 50 изобретений, три монографии и более 500 научных работ.