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Пауки и паутина 1 час назад
Не только млекопитающие: некоторые пауки кормят своих детёнышей молоком
В летнюю ночь 2017 года учёный Чэнь Чжаньци (Chen Zhanqi) сделал в своей лаборатории в китайской провинции Юньнань любопытное открытие. Он заметил на брюхе матери молодого паука-скакуна вида Toxeus magnus (членистоногие проживали в искусственном гнезде). Такая сцена напомнила исследователю детёнышей млекопитающих, сосущих молоко матери.
Дальнейшие исследования Чэня и его коллеги Цюаня Жуй-Чана (Quan Rui-Chang) из Китайской академии наук подтвердили, что самки пауков-скакунов действительно производят питательную жидкость для своего молодняка. Авторы работы назвали её молоком.
Известно, что млекопитающие заботятся о своём потомстве в течение длительного времени. Самки животных кормят своих малышей молоком (у древнего человека на это уходило примерно два с половиной года).
Подобная забота, одновременное кормление молоком и длительный уход, является неслыханной щедростью для мира насекомых, членистоногих и других беспозвоночных. По крайней мере, так считалось прежде.
Герои недавнего исследования – самки T. magnus откладывают от двух до 36 яиц за раз. После появления молодняка мать начинает откладывать крошечные молочные капельки вокруг гнезда, что Чэнь и его коллеги наблюдали в лаборатории.
Паучье молоко немало удивило специалистов. Членистоногие по-разному обеспечивают провизией своё потомство: отрыжкой, неоплодотворенными яйцами или, в крайнем случае, собственной плотью, но не молоком…
Специалисты проанализировали жидкость. Оказалось, что она имеет в своём составе жиры, сахара и белки, содержание которых в четыре раза выше, чем в коровьем молоке.
Что же происходит с паучьим семейством дальше? В первые пару дней паучата питались капельками молока, пишут учёные. Позднее молодняк кормился питательной жидкостью прямо из эпигастральной борозды матери.
На 20-й день молодые членистоногие начинали охотиться за пределами гнезда, при этом они продолжали дополнять свой рацион молоком матери. Так продолжалось до достижения половой зрелости (спустя ещё 20 дней).
Как говорят учёные, когда паучата вырастали, мать начинала нападать на самцов, если те возвращались в гнездо, к самкам же она относилась спокойнее. Возможно, такое поведение помогает предотвратить инбридинг.
Когда же Чень попробовал закрашивать эпигастральную борозду самки паука, чтобы перекрыть подачу молока, то все паучата моложе 20 дней умерли.
Если же он убирал мать из гнезда, пауки-"подростки" росли медленнее и покидали гнездо раньше положенного срока. Кроме того, они чаще умирали, так и не дожив до взрослого возраста.
Как говорят учёные, другие виды пауков также находятся рядом со своими детёнышами в течение нескольких дней после рождения, но они редко кормят их подобным образом.
Известно, что некоторые земноводные и другие беспозвоночные откладывают подобные трофические яйца для прокорма своего молодняка, отмечает учёный. Хотя животные делают так лишь тогда, когда детёныши ещё очень малы.
В этом исследовании интересно даже не то, что пауки вида T. magnus производят молоко, а то, как долго они кормят им свой молодняк.
Столь длительная родительская забота (как у пауков-скакунов) встречается только у некоторых долгоживущих социальных позвоночных: людей или слонов, например, отмечает Жуй-Чань.
По его словам, обнаруженный пример материнской заботы указывает на то, что беспозвоночные также развили эту особенность.
По словам поведенческого эколога Ника Ройла (Nick Royle) из Эксетерского университета, не участвовавшего в исследовании, результаты работы помогают "улучшить понимание эволюционных истоков сложных форм родительского ухода".
По его мнению, подобный уход часто сигнализирует о больших, чем обычно, потребностях потомства (например, при возникновении нехватки еды для малышей). В этом случае матерям действительно есть смысл становиться особенно заботливыми родительницами.
Такое поведение требует от самок дополнительных затрат сил и ресурсов, поэтому и возникает оно, скорее всего, лишь в экстремальных условиях.
Результаты исследования представлены в научном издании Science.
К слову, ранее выяснилось, что пауки делятся на плохих и хороших.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что самцы пауков научились бороться с самками, предпочитающими пожирать их во время спаривания.
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