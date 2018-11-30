Бразильский повар испытал приступ ярости и был застрелен полицейскими в спину. Видео

В Сан-Паулу сотрудник ресторана внезапно испытал приступ ярости. Повар, 26-летний Леандро Сантана дос Сантос, 21 ноября, как обычно, занимался изготовлением суши, и в какой-то момент неожиданно для окружающих бросил работать, схватил нож и бросился на своих коллег и посетителей заведения.

Люди разбежались и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие военные полицейские застали Леандро на своем рабочем месте. Увидев их, повар с угрожающими криками бросил в них свой нож.

Полицейские ответили ураганным огнем, несмотря на то, что безоружный мужчина не мог угрожать их жизням. Впоследствии, комментируя произошедшие события, правозащитник Бенедито Мариано подчеркнул, что в этой ситуации не было никакой необходимости использовать огнестрельное оружие при отсутствии заложников и опасности для правоохранителей.

На следующий день судмедэксперты обнаружили пять пулевых ранений, четыре из них были от выстрелов, сделанных в спину — два в поясничную область, один в ногу и еще один в ягодицу.

В настоящее время все 10 полицейских, участвующих в стрельбе по Леандро Сантане, отстранены от службы, четыре из них уволились. Была опубликована видеозапись происшествия — за считанные часы после своего появления она вызвала в Бразилии большой резонанс.

Действия полицейских сейчас активно обсуждаются и официальными лицами, и — в социальных сетях — местными жителями. Однако о причинах поведения самого работника ресторана практически ничего не сообщается. Его вдова, 41-летняя Эмилия Перейра, охарактеризовала Леандро Сантану как тихого человека, не пьющего, не употребляющего наркотики и не принимающего никаких лекарств.