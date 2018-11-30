G20: почему Трамп откинул наушники, конфуз с Макроном и пустой стул Меркель

В Буэнос-Айресе 30 ноября начался первый саммит G20 в Южной Америке за 10 лет существования этого объединения. Еще перед началом "Большой двадцатки" журналистов интересовало все, что происходит в его преддверии, а также то, где организаторы посадят президентов США и России.

Уже известно, что Путина с Трампом будут разделять четыре лидера, передает РИА Новости.

В соответствии с планом рассадки, слева от российского лидера будет сидеть глава Южной Кореи, справа — наследный принц Саудовской Аравии, еще правее — главы ЮАР, Турции, Великобритании, а затем – Трамп.

Пока пустует место канцлера Германии: из-за поломки самолета Ангела Меркель в Аргентину еще не прилетела.

Ключевые темы саммита — очень глобальные. Это и мировая экономика, и продовольственная безопасность, и многое другое.

Впрочем, как ожидается, основными будут кулуарные беседы и двусторонние переговоры. Накануне стало известно, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не состоится: глава Белого дома отменил ее в последний момент.

Путин уже в Аргентине, и он сразу по прибытии принялся за работу - отправился на встречу с коллегами из стран БРИКС, сообщает "Россия 24". Переговоров запланировано, действительно, много.

Что же касается других участников саммита, то первым в Аргентину прибыл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Его борт приземлился еще два дня назад, и с того момента город застыл в пробках: специально для проезда кортежа перекрыли сразу несколько улиц.

Так сопровождали всех высоких гостей. Ну, или почти всех.

Дипломатический конфуз случился во время прибытия борта президента Франции. Как сообщалось ранее, Эммануэля Макрона и его супругу оставили без должного внимания: их не встретили у трапа официальные лица Аргентины.

Вице-президент страны Габриэла Микетти попросту опоздала. В итоге ее заменил обычный служащий аэропорта, которому Макрон пожал руку. Он, кстати, был в желтом жилете, и это очень символично, отмечают эксперты. Ведь как раз сейчас во Франции проходят акции движения "желтых жилетов", которые протестуют против роста цен на топливо.

Не обошлось без курьезов и во время начавшихся встреч первых лиц государств – участников саммита.

Когда президент США Дональд Трамп встречался со своим аргентинским коллегой Маурисио Макри, тот говорил на испанском.

Главу Белого дома перевод не устроил. Он дослушал речь Макри, а затем бросил наушники на пол — мол, без них понял бы больше.

Что касается культурной части саммита, то в первый день гостей ждет гала-ужин в театре "Колон". Это национальный оперный театр Аргентины и крупнейшая оперная сцена Южной Америки.

Кормят членов "Большой двадцатки", конечно же, лучшими блюдами местной кухни. Как пишут местные СМИ, 30 ноября главам государств подают аргентинский сэндвич "Чорипан" с сосиской.

Основное блюдо — стейк "Рибай" с томатным соусом и картофелем. Для любителей сладкого — кокосовое мороженое и "Дульсе де лече" (что-то вроде вареной сгущенки). Как сообщается, по окончании саммита лидеры получат "Дульсе де лече" в подарок.