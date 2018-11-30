Путин: выход Штатов из ДРСМД может привести к неконтролируемой гонке вооружений

Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, а также неясная позиция Вашингтона по ядерным арсеналам могут привести к неконтролируемой гонке вооружений. Поэтому странам БРИКС важно придерживаться единой позиции в этом вопросе, что благотворно скажется на мировой безопасности, заявил Владимир Путин на саммите "Большой двадцатки".

Кроме того, пишет агентство "Интерфакс-АВН", российский президент призвал и дальше придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий. Только так можно избежать нового роста напряженности вокруг иранской ядерной программы.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий – это договор между Ираном и рядом стран. Документ предполагает, что Исламская Республика отказывается от обогащения урана и пускает на все свои ядерные объекты специалистов МАГАТЭ. Взамен с нее снимают санкции и даже оставляют несколько атомных предприятий, которые превращаются в исследовательские центры.

Однако президент США Дональд Трамп в 2018 году объявил о выходе Штатов из СВПД и возвращении санкций против Ирана.