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Cаммит G20 в Буэнос-Айресе 23 минуты назад
Путин и Трамп не стали здороваться перед ретритом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обошлись без приветствий перед началом фотосессии лидеров G20 в Буэнос-Айресе. Глава российского государства поднялся на подиум для фотографирования раньше своего американского коллеги, а Трамп прошел позже мимо него к своему месту.
После вспышек фотоаппаратов лидеры G20 отправились в зал для первого пленарного заседания. Путин на заседание ретрита – это свободное обсуждение вопросов и обмен мнениями в узком кругу – отправился одним из первых, а затем на отдалении от российского лидера в зал прошел Трамп. Трамп вообще прибыл на первое заседание саммита Большой двадцатки позже остальных. Пока в Аргентину пока не прилетела канцлер Германии Ангела Меркель. Но по уважительной причине – поломка самолета – она пока до Аргентины не добралась.
Телеканал "Россия 24" вел прямую трансляцию из Буэнос-Айреса. До Трампа и Меркель на саммит прибыли президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эммануэль Макрон, которого никто не встретил в аэропорту, премьер-министр Индии Нарендра Моди, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Перед самым началом саммита Дональд Трамп отменил свои встречи с Путиным и Эрдоганом. На фотографии Путина и Трампа отделяли четыре человека, а сидят в зале главы США и России тоже не близко – между ними располагаются наследный принц Саудовской Аравии, президент ЮАР, президент Турции и британский премьер Тереза Мэй. Дональд Трамп в ожидании начала заседания мило пообщался с премьер-министром Великобритании.
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