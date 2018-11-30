Лэнс Стролл официально стал пилотом Force India

Бывший партнер Сергея Сироткина по Williams канадец Лэнс Стролл официально представлен в качестве нового боевого пилота Racing Point Force India. Он подписал многолетний контракт с британской командой.

"Это начало захватывающей части в моей карьере пилота "Формулы-1" и я с нетерпением жду начала работы со столь успешным коллективом, имеющим прекрасную культуру, — приводит слова Стролла Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт Force India. – Подписание контракта является для меня новым вызовом. Я рад предоставлению мне шанса".

Отметим, что Стролл заменит в команде французского гонщика Эстебана Окона. Партнером канадца в следующем сезоне станет мексиканец Серхио Перес. Напомним, что владельцем Force India является отец Лэнса – Лоуренс Стролл.