В Белом доме Мюллера подозревают в подрыве отношений с Россией

На связи Москвы и Вашингтона, вероятно, негативно влияет расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Это предположение сделано Белым домом.

"Связанная с Россией "охота на ведьм", которая, будем надеяться, завершается, идет весьма неплохо, — отмечается в заявлении Белого дома. — К несчастью, это, возможно, подрывает наши отношения с Россией".

Президент США Дональд Трамп отменил запланированные на саммите G20 в Буэнос-Айресе встречи с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что встреча отменена не из-за расследования прокурора Мюллера, а в связи с инцидентом в Керченском проливе. Вашингтон выразил надежду на скорое решение этой проблемы.

25 ноября два украинских бронекатера и буксир ВМС Украины попытались прорваться в закрытый для судоходства Керченский пролив. При этом никаких уведомлений о желании протий по проливу они не направляли, более того, соблюдали режим тишины в эфире и не откликались на обращения российской береговой охраны. Остановить их смогло только применение оружие. Трое моряков с катера "Бердянск" получили легкие ранения деталями обшивки катера. Раненые были госпитализированы. 24 украинских моряка арестованы за нарушение государственной границы России. По части 3 статьи 322 максимальное наказание составляет до 6 лет лишения свободы. Арестованные моряки перевезены в Москву. На время следствия они будут находиться в СИЗО "Лефортово".

В Москве называют действия украинских моряков провокацией. Киев, в свою очередь, считает, что Москва нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. При том, что в конце сентября украинские военные корабли проходили Керченский пролив с соблюдением всех необходимых формальностей.

Сейчас же Киев заявил, что арестованные моряки суду не подлежат. Они якобы являются военнопленными. При этом президент Украины Петр Порошенко ввел в 10 украинских областях режим военного положения на 30 суток. Изначально он хотел ввести военное положение на 60 суток, но после того, как Порошенко обвинили в желании сорвать мартовские президентские выборы, указ президента Украины о введении военного положения был изменен.