21 украинский провокатор – в "Лефортове", еще трое – в больнице "Матросской тишины"

Трое моряков ВМС Украины, которые были ранены при задержании в ходе нарушения госграницы РФ в Керченском проливе, находятся в стабильном удовлетворительном состоянии в больнице СИЗО "Матросская Тишина" в Москве.

Об этом рассказал ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы Павел Пятницкий.

По его словам, трое военных украинских моряков, получивших осколочные ранения во время задержания, не выдвигали никаких жалоб по поводу своего содержания в московском следственном изоляторе.

Пятницкий сообщил, что Василий Сорока, у которого осколочное ранение руки, в больничной камере находится один, а Андрей Эйдер с осколочными ранениями ног — с двумя сокамерниками, которые помогают ему выйти на прогулку. Член ОНК отметил, что общественники попросили администрацию "Матросской тишины выдать моряку трость.

Все трое были осмотрены терапевтом, хирургом, невропатологом и инфекционистом, им сделали ЭКГ, УЗИ, взяты анализы. Состояние пациентов главный врач оценивает как стабильное и удовлетворительное.

Пятницкий также подчеркнул, что все трое подследственных рассказали о том, что были прооперированы в керченской больнице, а в Москве получают всю необходимую помощь. Им выдана зимняя одежда и обувь.

Отмечается, что помимо трех раненных моряков, размещенных в больнице СИЗО "Матросская тишина", остальные 21 человек доставлены в СИЗО "Лефортово".

25 ноября три украинских корабля — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — пересекли госграницу и вошли в закрытые территориальные воды РФ. На требования остановиться они не реагировали. В итоге корабли были задержаны и сейчас находятся в Керчи. Экипажи в составе 24 человек были арестованы в рамках уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы и этапированы в Москву.

Нарушение госграницы согласно части 3 статьи 322 УК РФ предполагает до 6 лет лишения свободы.