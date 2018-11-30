УЕФА завел дело в отношении "Спартака" за забег фаната

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дело в отношении московского "Спартака" после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против австрийского "Рапида". Поединок проходил в Москве на домашнем стадионе "красно-белых".

Столичному клубу вменяется в вину факт появления на поле посторонних людей — на 70-й минуте фанат "красно-белых" устроил забег с трибун и устроил потасовку с капитаном команды Денисом Глушаковым. Кроме этого, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт организации, УЕФА обвинила "Спартак" в блокировке лестничных проходов, что настрого запрещено правилами безопасности.

Напомним, что встреча завершилась поражением подопечных нового главного тренера спартаковцев Олега Кононова со счетом 1:2.