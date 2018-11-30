15 миллионов премий: Минкульт накажет сотрудников РОСИЗО

Министерство культуры РФ подтвердило факт выплаты сотрудникам федерального государственного бюджетного учреждения культуры Государственный музейно-выставочный центр (РОСИЗО) многомиллионных премий, общая сумма составила более 15 миллионов рублей.

Как передает ТАСС, об этом рассказал директор департамента музеев министерства Владислав Кононов.

Он сообщил, что проверка установила, что данная сумма была перечислена нескольким сотрудникам РОСИЗО, при этом, и.о. директора учреждения Вера Лагутенкова без согласования с учредителем начислила себе премию за ноябрь в размере 3,5 миллионов рублей.

Кононов подчеркнул, что в ведомстве возмущены данным фактом и примут самые жесткие меры.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" проинформировала общественность о финансовых документах, согласно которым руководство РОСИЗО в ноябре получило премии от 3 до 6 миллионов рублей. В частности, Вере Лагутенковой, до конца октября занимавшей пост заместителя директора, за первый месяц в должности исполняющей обязанности главы Государственного музейно-выставочного центра, было начислено 3734340 рублей, в том числе два миллиона в качестве премии за девять месяцев работы.

РОСИЗО популяризирует художественное наследие России и новейшее отечественное искусство, занимаясь вместе с другими мировыми музейными и культурными учреждениями хранением, изучением и демонстрацией музейных предметов и коллекций.