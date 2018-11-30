В РПЦ прокомментировали обыски в Киево-Печерской лавре и действия Варфоломея

В РПЦ связали обыске Киево-Печерской лавре с твердым отказом Украинской православной церкви участвовать в попытках проведения объединительного собора на Украине. При этом с каждым днем подобных актов устрашения становится все больше, отметил зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Служба безопасности Украина обыскала дом настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла, сообщает РИА Новости. О гонениях на "непослушную" Украинскую православную церковь, по мнению Николая Балашова, свидетельствуют отмена права пользования Свято-Успенской Почаевской лаврой, опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, вызовы священнослужителей на беседы в СБУ.

Позиция архиереев канонической Украинской православной церкви до сих пор не позволила назначить дату так называемого объединительного собора. А это тормозит реализацию плана предоставления томоса, который действующий президент Украины Петр Порошенко положил в основу своей предвыборной политической избирательной кампании. Томос от Константинополя может получить только представитель объединенной православной церкви на Украине.

При этом Константинопольский патриархат во главе с Варфоломеем фактический встал на одну сторону с гонителями церкви, предпринимает действия политического характера, которые дестабилизируют ситуацию в Черноморском регионе.

По мнению представителей РПЦ, патриарх Варфоломей, как гражданин Турции, охотно участвует в эскалации отношений между Россией и Украиной.

После предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине, с Константинополем разорвала общение Русская православная церковь. Включая приходы в Белоруссии и на Украине. Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Константинополь после отмены своего акта от 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату утратил право называться координирующим центром православия.