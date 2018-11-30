Узники министерства: бастующих литовских учителей заперли в здании

В Вильнюсе бастующих учителей заперли в Министерстве образования и науки Литвы. Люди уже третьи сутки ночуют в здании, пытаясь добиться повышения зарплаты.

Сегодня вечером сотрудники ведомства попытались выгнать протестующих на улицу, мотивируя это необходимостью закрыть министерство на предстоящие выходные, однако учителя отказались выходить. Тогда здание закрыли. Вместе с забастовщиками запертыми оказались и задержавшиеся на работе сотрудники ведомства, передает ТАСС.

"Министерство не чья-то собственность, оно принадлежит всему педагогическому сообществу. Министр говорит, что двери всегда открыты для переговоров, а теперь нас гонят вон", — посетовал председатель работников системы образования Андрюс Навицкас.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте, комментируя акции протеста учителей, сообщила, что из-за недочетов при проведении реформы в системе образования положение стало неконтролируемым, и высказала сомнения, что министр науки Юргита Петраускене сможет далее работать на своем посту.