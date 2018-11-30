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30 ноября 201819:46

Штаты осложняют военно-политическую обстановку своим желанием доминировать в мире

/ТАСС

Попытки Соединенных Штатов и Североатлантического альянса доминировать в мире приводят к "турбулентности" в военно-политической сфере: обострению соперничества между странами, формированию новых центров влияния. Одновременно с этим процессы, происходящие в разных регионах, становятся все менее предсказуемыми, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

В качестве примера военачальник привел ситуацию в Европе, пишет агентство "Интерфакс-АВН". Там НАТО наращивает войска, объясняя это обычными учениями. Крупные силы уже формируются в Польше, которая, похоже, забыла, что 600 тысяч советских воинов пожертвовали своими жизнями ради освобождения этой страны от нацистов.  

На фоне дестабилизации военно-политической ситуации, уверен Фомин, происходит распространение экстремизма и радикального ислама. Это может стать почвой для зарождения террористических организаций, которые способны действовать не в каком-то конкретном государстве, а расползаться сразу на несколько стран.

Кроме того, нельзя забывать про опасность распространения ядерного оружия, добавил заместитель министра обороны.

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