Выгорело все: паралимпийская лучница Елена Крутова лишилась жилья

Призер чемпионата мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Елена Крутова в результате пожара лишилась жилья. В квартире спортсменки выгорело все, в том числе спортивный инвентарь и экипировка.

Крутова является мастером спорта международного класса. Отмечается, что Паралимпийский комитет России в связи с этим объявил о сборе средств, поскольку спортсмен-паралимпиец нуждается в финансовых средствах даже для косметического ремонта.

Крутова за свою спортивную карьеру вместе в тандеме с Игорем Мешковым становились серебряными призерами в миксте в дисциплине блочного лука на чемпионате мира-2017. В одиночных соревнованиях она побеждала на одном из этапов Кубка Европы, а также становилась призером чемпионата Европы.