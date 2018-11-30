ДРСМД: Германия поверила обвинениям США в адрес России

США представили своим союзникам данные о нарушениях Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), правительство ФРГ сочло их убедительными.

Как передает ТАСС, об этом сообщила электронная версия немецкого журнала Der Spiegel.

Отмечается, что после анализа германской разведслужбой БНД Берлин согласился с выводами Вашингтона и дал свое согласие на то, чтобы министры иностранных дел стран, входящих в НАТО 4 декабря на общей встрече выступили с совместным заявлении о нарушении Москвой ДРСМД.

Der Spiegel подчеркивает, что среди американских аргументов была съемка со спутника полета российской крылатой ракеты 9М729 (по натовской классификации — SSC-X-8), чья дальность составила более 500 километров. Кроме того, США предоставили партнерам список российских заводов и предприятий, которые участвуют в развитии и производстве запрещенных ракет и пусковых установок.

Журнал отмечает, что пока западные дипломаты не могут прийти к единому мнению насчет того, как действовать дальше. Американцы заявили европейским коллегам, что у США нет другого варианта, как выйти из ДРСМД. В Германии же считают, что нужно ужесточить контроль над выполнением договора.

По мнению президента России Владимира Путина, выход США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности может привести к неконтролируемой гонке вооружений.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие ДРСМД подпадают развернутые и неразвернутые ракеты наземного базирования от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров.

В последние годы США неоднократно обвиняли РФ в нарушении соглашения. Москва с обвинениями категорически не согласна и выдвигает Вашингтону встречные претензии по выполнению договора.