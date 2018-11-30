ДНР: Киев готовит масштабное наступление

Петр Порошенко перед мартовскими президентскими выборами 2019 года готовит "маленькую победоносную войну". На мариупольском направлении Киев концентрирует подразделения вооруженных сил для декабрьского наступления. Об этом предупреждает замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

На мариупольском тактическом направлении уже сконцентрированы три бригады — 36 отдельная бригада морской пехоты, 79 отдельный десантно-штурмовая бригада и 128 отдельная горно-штурмовая бригада, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Эдуарда Басурина. Эти подразделения получили приказ начать в начале декабря наступление в районе Новоазовска для выхода к российской границе.

Прорыв переднего края обороны ДНР поручили элитным соединениям десантников и морских пехотинцев, сообщил представитель народной милиции ДНР.

В Донбассе планы Киева считают очевидной тактической ошибкой. Эдуард Басурин подчеркнул, что ради самопиара и для демонстрации преданности украинскому президенту Петру Порошенко командующий так называемой "операции объединенных сил", в которую была переименована АТО – антитеррористическая операция, Сергей Наев готов жертвовать личным составом ради достижения сомнительных целей. Это демонстрация полной некомпетентности Сергея Наева, подчеркнул Эдуард Басурин.

При этом на Украине на 30 дней в 10 восточных областях введен режим военного положения. В Мариуполе, например, на рытье окопов были отправлены школьники.